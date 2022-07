L’omaggio dei paleontologi a Giovanni Todesco, l’uomo che salvò lo Scipionyx (Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – É stata la settimana del congresso di EAVP che ha fatto di Benevento e Pietraroja le capitali europee della paleontologia, ma non si può che ripartire dall’inizio. Insomma, il senso di questa presenza è concentrato proprio dalla scoperta dello Scipionyx samniticus e per tutti è impossibile non ripartire dalla persona che lo ha scoperto. “Non era uno studioso – lo ha presentato così ad un’aula piena di ascoltatori Gennaro Santamaria, presidente dell’Ente Geopaleontologico di Pietraroja – ma un amatore, un appassionato di fossili, Giovanni Todesco. Fu lui che il 22 novembre 1980 (il giorno prima del terremoto dell’Irpinia) raccolse questo fossile”. Giovanni Todesco non c’è più, la sua è una storia tormentata con sospetti e accuse di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – É stata la settimana del congresso di EAVP che ha fatto di Benevento e Pietraroja le capitali europee dellaa, ma non si può che ripartire dall’inizio. Insomma, il senso di questa presenza è concentrato proprio dalla scoperta dellosamniticus e per tutti è impossibile non ripartire dalla persona che lo ha scoperto. “Non era uno studioso – lo ha presentato così ad un’aula piena di ascoltatori Gennaro Santamaria, presidente dell’Ente Geoco di Pietraroja – ma un amatore, un appassionato di fossili,. Fu lui che il 22 novembre 1980 (il giorno prima del terremoto dell’Irpinia) raccolse questo fossile”.non c’è più, la sua è una storia tormentata con sospetti e accuse di ...

