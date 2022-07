Isola 2022 | complimenti per Alvin ma nemmeno una parola su Ilary Blasi

Leggi su baritalianews

(Di sabato 2 luglio 2022) Il noto judoka ed ex vincitore dell’dei Famosi in seguito alla finale del noto reality show si è espresso rivolgendo deiad. Nessunainvece sulla conduttrice. Sono trascorsi pochi giorni da quando su Canale 5 è andata in onda la puntata finale dell’dei Famosi vinta dal noto attore italiano Nicolas Vaporidis. Ed ecco che a far particolarmente discutere nelle ultime ore è stato il commento social del noto Judoka e personaggio televisivo italiano Marco Maddaloni il quale ha rivolto deisolamente all’inviato in Honduras ovvero. Ma, quali sono state esattamente le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza. Nicolas Vaporidis vincitore dell’dei ...