Inflazione record | prezzi alle stelle | cosa ci aspetta davvero a settembre

È un ritorno agli anni '80 quello che emerge dai dati preliminari dell'Istat. L'Inflazione a giugno, infatti, tocca l'8% su base annua, il livello più alto dal gennaio del 1986, quando si attestò all'8,2%. A spingere la corsa dei prezzi è soprattutto l'incremento del costo dell'energia. Un incremento che, sebbene iniziato già nell'autunno del 2021, è stato esacerbato dalla guerra in Ucraina e dalle ritorsioni di Mosca che hanno colpito i Paesi europei, ai quali sono state tagliate le forniture di gas. Così a giugno l'Inflazione cresce dell'1,2% rispetto al 6,8% di maggio. Il dato acquisito per il 2022, ovvero nel caso in cui non dovessero verificarsi ulteriori aumenti di qui alla fine dell'anno, è pari al 6,4%. Insomma, all'indomani degli interventi del governo per contrastare il caro bollette, l'Istat certifica che la ...

