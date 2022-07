F1, Carlos Sainz: “Il giro non mi sembrava nulla di speciale, la pole è stata un po’ sorprendente” (Di sabato 2 luglio 2022) Al 151° tentativo, Carlos Sainz porta a casa finalmente la prima pole position della carriera in Formula Uno. Lo spagnolo della Ferrari ha firmato infatti il miglior tempo sul bagnato nel Q3 delle qualifiche per il Gran Premio di Gran Bretagna 2022, valido come decimo round stagionale del Mondiale, e domani partirà in griglia davanti alla Red Bull di Max Verstappen e all’altra Rossa di Charles Leclerc. “Innanzitutto grazie al pubblico che ha fatto il tifo per me. È stato un bel giro, però ho faticato tanto con le pozzanghere sulle gomme intermedie. Era molto facile perdere la macchina e magari rovinare il giro“, il primo commento a caldo del 27enne di Madrid dopo le prove ufficiali a Silverstone. “Era anche difficile portare le intermedie in temperatura in queste condizioni, ma alla fine ho messo ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) Al 151° tentativo,porta a casa finalmente la primaposition della carriera in Formula Uno. Lo spagnolo della Ferrari ha firmato infatti il miglior tempo sul bagnato nel Q3 delle qualifiche per il Gran Premio di Gran Bretagna 2022, valido come decimo round stagionale del Mondiale, e domani partirà in griglia davanti alla Red Bull di Max Verstappen e all’altra Rossa di Charles Leclerc. “Innanzitutto grazie al pubblico che ha fatto il tifo per me. È stato un bel, però ho faticato tanto con le pozzanghere sulle gomme intermedie. Era molto facile perdere la macchina e magari rovinare il“, il primo commento a caldo del 27enne di Madrid dopo le prove ufficiali a Silverstone. “Era anche difficile portare le intermedie in temperatura in queste condizioni, ma alla fine ho messo ...

