DIRETTA F1 | GP Gran Bretagna 2022 LIVE | Verstappen svetta e impressiona | 3° Leclerc nella FP3

(Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.31 Migliorano siache Hamilton: 1:28.386 per l’olandese a precedere di 0.102 il britannico.0.474 e Sainz quarto a 0.496, vedremo la risposta delle Rosse ferme ai box. 13.30 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 MaxRed Bull Racing1:28.386 1 2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.311 13 CharlesFerrari+0.474 2 4 Carlos SAINZ Ferrari+0.496 3 5 George RUSSELL Mercedes+0.520 1 6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.716 3 7 Fernando ALONSO Alpine+1.134 2 8 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.664 1 9 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.684 4 10 Lance STROLL Aston Martin+2.001 4 11 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.077 1 12 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.105 4 13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.137 3 14 Alexander ALBON Williams+2.192 1 15 ...

13.14 Russel anche va forte e si porta davanti a Hamilton in terza piazza a 0.305 da Leclerc, Sainz 5°. 13.13 Arrivano le Mercedes con Hamilton terzo a 0.323. Ottimo crono del britannico.Gp diBretagna 2022 a Silverstone: orari tv (e differita) Silverstone, 2 luglio 2022 - Oggi le qualifiche di Formula 1 del Gp diBretagna. Sul circuito di Silverstone la Ferrari di Carlos ...Domani alle 11:00 l'ultimo atto degli Europei di maxibasket a Malaga: per la categoria Over 45 il titolo se lo contenderanno l’Italia Underdogs e la Spagna C. La formazione iberica ...Alle ore 12:30 è iniziata la conferenza stampa di Mile Svilar, nuovo portiere della Roma In diretta da Trigoria, la conferenza stampa di Mile Svilar. Quali sono le motivazioni che ti hanno portato a ...