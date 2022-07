Di Maio a caccia di applausi nella sua Pomigliano | “Chi fa cadere il governo non sa cosa rischia”

(Di sabato 2 luglio 2022) Luigi Diha puntato sul bagno di follasuad’Arco, dopo la traumatica scissione dal M5S. Un’operazione simpatia nel suo feudo, dopo le accuse di tradimento che lo hanno fatto precipitare nei sondaggi nazionali. L’occasione è stata fornita dal convegno nell’aula consiliare del comune napoletano. Titolo: “La guerra in Ucraina, il ruolo dell’Europa, la situazione internazionale”. Ospite d’onore, neanche a dirlo, il pupillo di casa, il ministro degli Esteri Luigi Di. Tanti glie alla fine dell’evento molte anche le persone che hanno avvicinato il fondatore di Insieme per il Futuro per incoraggiarlo ad andare avanti nel suo nuovo percorso politico. Inutle dire che, ad’Arco, dopo la scissione tutto il gruppo consiliare grillino è diventato di ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Dal Papeete a Renzi: buttato fuori due volte da Palazzo Chigi. E adesso la richiesta di Draghi a Grillo di allontan… - Rossana86448038 : RT @fattoquotidiano: Dal Papeete a Renzi: buttato fuori due volte da Palazzo Chigi. E adesso la richiesta di Draghi a Grillo di allontanarl… - skiro49 : RT @fattoquotidiano: Dal Papeete a Renzi: buttato fuori due volte da Palazzo Chigi. E adesso la richiesta di Draghi a Grillo di allontanarl… - carmen_distaso : RT @fattoquotidiano: Dal Papeete a Renzi: buttato fuori due volte da Palazzo Chigi. E adesso la richiesta di Draghi a Grillo di allontanarl… - GASPARECARLINI : RT @fattoquotidiano: Dal Papeete a Renzi: buttato fuori due volte da Palazzo Chigi. E adesso la richiesta di Draghi a Grillo di allontanarl… -

... c'è spazio per tutti e due Ho ascoltato le dichiarazioni fatte da Di: mi pare abbia molto stressato la necessità di sostenere la posizione europeista e l'impostazione economico sociale del ...Nella Prima Repubblica però c'era una dignità della politica che affiancava laal seggio. A ... Leggi anche Diarchivia le foto coi gilet gialli, Giggino verso l'ingresso in Renew di Macron ...La conferenza stampa di presentazione della sottosegretaria e senatrice Barbara Floridia alle presidenziali 2022, è prevista oggi all' Assemblea Regionale Siciliana, in Sala Gialla alle 11:00.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...