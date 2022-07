Cosenza | 71enne uccisa a Mandatoriccio Marito confessa omicidio - Cronaca - quotidiano net

Pubblicità

Una volante dei carabinieri, 2 luglio 2022 - Ha confessato il 73enne Luigi Carlino, marito di Domenica Caligiuri, uccisa a coltellate a Mandatoriccio Marina , in provincia di. Secondo quanto apprende l'AdnKronos, l'omicidio sarebbe avvenuto per dissidi familiari. Già in passato la donna avrebbe subito maltrattamenti da parte del marito. Il marito era stato portato ...... ha poi confessato Una donna di 71 anni, Domenica Caligiuri, è stata trovata morta, riversa sul letto e con ferite di arma da taglio, a Mandatoriccio Marina in provincia di. La donna sarebbe ...La donna sarebbe stata uccisa a coltellate giovedì scorso e il marito, reo confesso, avrebbe trascorso le 48 ore successive all'omicidio come nulla fosse ...Avrebbe tenuto il cadavere della moglie sul loro letto matrimoniale per due giorni. Ma, poi, dopo gli allarmi lanciati dai parenti della donna, preoccupati per il fatto che da un po' di tempo non avev ...