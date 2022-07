Come guardare la finale del Settebello pallanuoto ai Mondiali e quando gioca (Di sabato 2 luglio 2022) In tanti in queste ore si stanno chiedendo la nazionale. Il match è in programma domani 3 luglio e dopo la semifinale vinta contro la Grecia, sarà la Spagna a contenderci il titolo. La compagine iberica, dal canto suo, ha sconfitto la Croazia. Insomma, una rivalità che si riaccende e che per forza di cose richiama anche la finale memorabile di Barcellona, alle Olimpiadi del 1992, quando la nostra squadra conquistò una medaglia d’oro ricordata benissimo anche da chi non segue con assiduità questo sport. Dettagli su la nazionale Del resto, è trascorso meno di un anno dalle Olimpiadi in cui non abbiamo ben figurato, Come riportato nel nostro articolo pubblicato a suo tempo. Quali sono le informazioni in nostro possesso su la nazionale? Partiamo dal presupposto che il match tanto atteso con la Spagna prenderà il ... Leggi su optimagazine (Di sabato 2 luglio 2022) In tanti in queste ore si stanno chiedendo la nazionale. Il match è in programma domani 3 luglio e dopo la semivinta contro la Grecia, sarà la Spagna a contenderci il titolo. La compagine iberica, dal canto suo, ha sconfitto la Croazia. Insomma, una rivalità che si riaccende e che per forza di cose richiama anche lamemorabile di Barcellona, alle Olimpiadi del 1992,la nostra squadra conquistò una medaglia d’oro ricordata benissimo anche da chi non segue con assiduità questo sport. Dettagli su la nazionale Del resto, è trascorso meno di un anno dalle Olimpiadi in cui non abbiamo ben figurato,riportato nel nostro articolo pubblicato a suo tempo. Quali sono le informazioni in nostro possesso su la nazionale? Partiamo dal presupposto che il match tanto atteso con la Spagna prenderà il ...

