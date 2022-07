Classifica Giro d’Italia Donne 2022: Elisa Balsamo resta in maglia rosa, Marta Cavalli sale in top10 (Di sabato 2 luglio 2022) Al termine della terza tappa del Giro d’Italia Donne 2022, che ha condotto le atlete da Cala Gonone a Olbia lungo 113.4 km, Marianne Vos si è presa la rivincita sull’azzurra Elisa Balsamo, ottenendo il suo trentunesimo successo in carriera al Giro d’Italia. L’olandese è riuscita a tagliare per prima il traguardo in 2:48’22” precedendo la connazionale Charlotte Kool (Team DSM) e proprio Elisa Balsamo (Trek-Segafredo), che deve accontentarsi della terza posizione odierna ma resta in maglia rosa, con sei secondi di vantaggio su Marianne Vos. Giro d’Italia Donne 2022, Marianne Vos fa 31 e vince ad Olbia, ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) Al termine della terza tappa del, che ha condotto le atlete da Cala Gonone a Olbia lungo 113.4 km, Marianne Vos si è presa la rivincita sull’azzurra, ottenendo il suo trentunesimo successo in carriera al. L’olandese è riuscita a tagliare per prima il traguardo in 2:48’22” precedendo la connazionale Charlotte Kool (Team DSM) e proprio(Trek-Segafredo), che deve accontentarsi della terza posizione odierna main, con sei secondi di vantaggio su Marianne Vos., Marianne Vos fa 31 e vince ad Olbia, ...

