Brancaccio super a Troyes | è semifinale

(Di sabato 2 luglio 2022) Grande prestazione per il 25enne di Torre del Greco all'ATP Challenger in corso di svolgimento nella città francese, vola tra i migliori quattro del torneo. Maestrelli cede al transalpino Fils nel secondo turno

Pubblicità

FIT

Decisivo un guizzo allo scadere di Giovanni, che converte sulla sirena unassist di Morati, per ribaltare l'esito di una gara ricca di capovolgimenti di fronte. Primo tempo di marca ...Rapunzel " Il Musical farà il suo ritorno al Teatrodi Roma dal 2 dicembre fino all'8 gennaio durante il periodo delle feste di Natale. Non solo, il musical farà tappa anche al Teatro ... Maestrelli e Brancaccio in programma a Troyes Le associazioni dell'edilizia positive sull'allargamento della platea di cessionari dei crediti. "Ma ora le banche acquistino anche i piccoli ...Un'altra giornata si conclude per il tennis ai Giochi del Mediterraneo 2022 di scena ad Orano, in Algeria. E lo fa anche per quel che concerne i tabelloni di singolare e doppio femminile. Qui, a diffe ...