Bimbo muore per malnutrizione: dichiarata colpevole di omicidio la mamma vegana. A 18 mesi pesava poco più di 7 chili (Di sabato 2 luglio 2022) Una mamma vegana è stata dichiarata colpevole di omicidio per la morte del figlio di 18 mesi. Al momento del decesso, nel 2019, il piccolo Ezra pesava infatti solo 17 libbre, cioè poco più di 7 chili ed era stato alimentato solo con frutta e verdura crude e latte materno: è morto per complicazioni causate dalla malnutrizione. A riportare il fatto, avvenuto a Cape Coral, in Florida, è il DailyMail. La donna, 39enne, ora rischia l’ergastolo. Anche il marito della donna è accusato di omicidio ed è in attesa di processo. Al momento del decesso, secondo i medici, il piccolo non mangiava da una settimana: la donna stava allattando il bambino quando ha cominciato a respirare a fatica e i genitori, anziché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) Unaè statadiper la morte del figlio di 18. Al momento del decesso, nel 2019, il piccolo Ezrainfatti solo 17 libbre, cioèpiù di 7ed era stato alimentato solo con frutta e verdura crude e latte materno: è morto per complicazioni causate dalla. A riportare il fatto, avvenuto a Cape Coral, in Florida, è il DailyMail. La donna, 39enne, ora rischia l’ergastolo. Anche il marito della donna è accusato died è in attesa di processo. Al momento del decesso, secondo i medici, il piccolo non mangiava da una settimana: la donna stava allattando il bambino quando ha cominciato a respirare a fatica e i genitori, anziché ...

