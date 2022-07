Beach soccer | l’Italia inizia con un netto 7-3 sull’Azerbaijan il suo percorso nell’Euro Beach Soccer League 2022

Leggi su oasport

(Di sabato 2 luglio 2022) Ottimo esordio per quanto riguardadelnel primo impegno della Euro, in corso di svolgimento a Nazarè (Portogallo). Gli azzurri del CT Emiliano Del Duca, infatti, hanno centrato un7-3 nei confronti dell’Azerbaijan, per dare il via alla manifestazione nel migliore dei modi. I marcatori dell’incontro: Gori su rigore ha aperto le danze, quindi sono andati a segno Casapieri, Sanfilippo, Zurlo (2) e Bertacca (2). Prossimo impegno domani, alle 16.30 portoghesi (le ore 17.30 italiane) con i nostri portacolori che affronteranno l’Ucraina. Come si svilupperà l’Euro...