Andrea Pucci rompe il silenzio ma non chiede scusa a Tommaso Zorzi

(Di sabato 2 luglio 2022)è finito al centro delle critiche per via di una battuta omofoba su, durante uno spettacolo. L’ex influencer si scaglia contro il comico e quest’ultimo poi risponde. Cosa ha dichiarato?nei giorni scorsi è stato sotto i riflettori per via di una battuta “omofoba” su. Il noto comico, uno dei più amati del nostro paese sembra che durante uno dei suoi spettacoli, realizzato nei giorni scorsi, si sia lasciato andare ad una battuta che non è stata vista proprio di buon occhio, su. A raccontare l’episodio in questione, proprio l‘ex vincitore del Gf Vip 5, in alcune Instagram Stories.è apparso piuttosto arrabbiato, dopo che una sua ...

VanityFairIt : Durante il suo spettacolo comico, Andrea Pucci rivolge una battuta omofoba a Tommaso Zorzi che, il giorno dopo, non… - MarioManca : Tommaso Zorzi, Andrea Pucci e l'omofobia mascherata da satira - fanpage : #TommasoZorzi pretende le scuse di Andrea Pucci dopo la sua battuta infelice - infoitinterno : Tommaso Zorzi, Andrea Pucci non si scusa per la battuta omofoba: ecco la sua reazione - infoitinterno : Andrea Pucci rompe il silenzio, le sue parole dopo l'ira di Zorzi -

