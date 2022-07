Verani | l' oro dopo la laurea Sprint irresistibile nella 25 km - Sport - quotidiano net

Pubblicità

ItaliaTeam_it : SUPERLATIVO! ????? Altro capolavoro #ItaliaTeam, Dario Verani ORO nella 25 km iridata di nuoto di fondo!??????… - LiaCapizzi : L'oro di Dario Verani ???? Sembra una gara sprint da 50 metri... Invece è la maratona del fondo. Gli arrivi in volat… - LiaCapizzi : ?? ORO di Dario Verani nella 25Km Capolavoro del 27enne di Livorno (era al debutto!) nella maratona del fondo, la g… - Ag_RiverFlash : MONDIALI NUOTO: DARIO VERANI VINCE L’ORO NELLA 25 MASCHILE - Mainograz : RT @LiaCapizzi: L'oro di Dario Verani ???? Sembra una gara sprint da 50 metri... Invece è la maratona del fondo. Gli arrivi in volata sono f… -

La ciliegina sulla torta, unspettacolare sui 25 km, l'ha piazzata ieri il 27enne di Cecina Dario, bronzo continentale nel maggio di un anno fa nella 5 km (vinse Paltrinieri) e dirottato ...Alessandro Campagna, ct del Settebello Roma, 30 giugno 2022 - Archiviato il programma del nuoto di fondo con lo strepitosodi Darionella 25 km , i Mondiali di nuoto 2022 continuano con tuffi e pallanuoto: per la prima disciplina il focus va in particolare sulla piattaforma 10 metri sincro misto, con Eduard ...Dario Verani, 27enne di Cecina (Livorno) era all’esordio iridato nella 25 km, un anno fa sempre a Budapest aveva conquistato il bronzo europeo nella 5 km di Gianmario Bonzi Dal Lupa Lake al... Lupa La ...Un oro tanto inaspettato quanto meritato che sa di riscatto, gioia e leggerezza. In una parola una vera e propria liberazione quella vissuta dalla nuova stella ...