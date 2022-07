Una vita anticipazioni: Valeria disperata vuole rivedere suo marito, Genoveva ne approfitterà? (Di venerdì 1 luglio 2022) C’è una novità nella programmazione del sabato di Una vita: la soap spagnola infatti andrà in onda con un episodio breve, la classica collocazione dalle 14,10 alle 14,45. Niente raddoppio per la soap spagnola da domani, 2 luglio 2022. Nel sabato di Canale 5 infatti arrivano le repliche di Come sorelle, la serie turca che nella passata estate era andata in onda nella prima serata di Mediaset. Pronti quindi a scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani? In onda la seconda parte dell’episodio 1425 di Acacias 38 e come sempre le nostre anticipazioni ci rivelano tutto quello che sta per succedere. Avrete visto che Aurelio si è fatto minaccioso con Genoveva cercando di rimetterla al suo posto ma la donna ha tutte le intenzioni di scoprire chi è davvero Rodrigo e sappiamo bene che quando si mette in testa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 1 luglio 2022) C’è una novità nella programmazione del sabato di Una: la soap spagnola infatti andrà in onda con un episodio breve, la classica collocazione dalle 14,10 alle 14,45. Niente raddoppio per la soap spagnola da domani, 2 luglio 2022. Nel sabato di Canale 5 infatti arrivano le repliche di Come sorelle, la serie turca che nella passata estate era andata in onda nella prima serata di Mediaset. Pronti quindi a scoprire che cosa succederà nella puntata di Unadi domani? In onda la seconda parte dell’episodio 1425 di Acacias 38 e come sempre le nostreci rivelano tutto quello che sta per succedere. Avrete visto che Aurelio si è fatto minaccioso concercando di rimetterla al suo posto ma la donna ha tutte le intenzioni di scoprire chi è davvero Rodrigo e sappiamo bene che quando si mette in testa ...

Pubblicità

TNannicini : Per la destra italiana, se hai avuto una concessione balneare devi tenertela a vita. Se sei un minore e hai studiat… - Tg3web : Un operaio 49enne di una ditta specializzata in demolizioni è morto cadendo da un ponteggio nel centro di Roma. La… - teatrolafenice : «Sono convinto che anche nell’ultimo istante della nostra vita abbiamo la possibilità di cambiare il nostro destino… - Reemul64 : RT @diego7007793678: Buongiorno mi chiamo Perla , dalla vita non ho avuto niente, 15 anni in galera senza aver mai fatto niente di male.… - Occe64 : RT @sole_mmcg: La vita è cattiva ma tu sei una meraviglia.... #MengoniSummerHits #TIMSummerHits -