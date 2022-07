UFFICIALE – Marcos Antonio è un nuovo giocatore della Lazio

(Di venerdì 1 luglio 2022) Giornata di ufficialità in casache dopo aver annunciato l’arrivo dall’Hellas di Cancellieri, hanno ufficializzato pochi minuti fa anche l’ingaggio di. Dopo tre stagioni allo Shakhtar Donetsk, il centrocampista brasiliano prenderà il posto del connazionale Lucas Leiva passato a parametro zero al Gremio.alla: l’annunciodei biancocelesti Calciatore molto promettente,passa a titolo definitivo ai biancocelesti attraverso un’operazione complessiva che si aggira intorno ai 10 milioni di euro.molto duttile dotato di una buona visione di gioco, preferisce agire nel ruolo di regista, ma all’occorrenza ha dimostrato di sapersi adattare anche come ...

Lazio comunica di aver acquisito definitivamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatoreAntonio Silva Santos proveniente dal club ucraino Shakhtar Donetsk F. ...La Lazio ha ufficializzato l'arrivo in biancoceleste diAntonio: il comunicato Attraverso una nota, la Lazio ha annunciato l'arrivo in biancoceleste del centrocampista brasilianoAntonio. IL COMUNICATO - "La S. S. Lazio comunica di ...La Lazio è alla ricerca di un difensore che possa sostituire Luiz Felipe ormai andato via, e ha trovato in Nicolo Casale l'erede naturale ...Dopo le visite mediche e la firma sul contratto, Marcos Antonio è stato ufficializzato come nuovo giocatore della Lazio. L'ex Shakhtar arriva in Italia a titolo definitivo, ...