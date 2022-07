Toyota presenta le novità per la gamma Rav4 2023 (Di venerdì 1 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Toyota presenta le novità che verranno introdotte sul nuovo Rav4 2023, una serie di perfezionamenti che si concentrano sul miglioramento della vita a bordo con nuovi sistemi multimediali e un nuovo digital cockpit personalizzabile. Anche la sicurezza fa un netto passo in avanti, con nuove funzioni aggiunte al sistema Toyota Safety Sense. I cambiamenti sono implementati su tutta la gamma di modelli Hybrid e Plug-in Hybrid. Rav4 Hybrid è disponibile in 4 allestimenti.La versione d’ingresso Active, già dotata di un equipaggiamento completo sotto tutti i punti di vista, offre di serie tutte le novità introdotte con la gamma 2023, tra cui il digital cockpit da 12,3?, il sistema ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) –leche verranno introdotte sul nuovo, una serie di perfezionamenti che si concentrano sul miglioramento della vita a bordo con nuovi sistemi multimediali e un nuovo digital cockpit personalizzabile. Anche la sicurezza fa un netto passo in avanti, con nuove funzioni aggiunte al sistemaSafety Sense. I cambiamenti sono implementati su tutta ladi modelli Hybrid e Plug-in Hybrid.Hybrid è disponibile in 4 allestimenti.La versione d’ingresso Active, già dotata di un equipaggiamento completo sotto tutti i punti di vista, offre di serie tutte leintrodotte con la, tra cui il digital cockpit da 12,3?, il sistema ...

