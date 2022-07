Ti ricordi… Rigobert Song | il “leone” che fece la storia a Salerno e ora torna al Mondiale col Camerun

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 luglio 2022) Guidare la sua nazionale, di cui è recordman e simbolo, forse più di Eto’o, magari alla pari con Milla e Nkono, ai Mondiali del 2022: gran bel regalo che si è fatto per i suoi 46 anni. Già:indomabile vero, fin da quando ragazzino, nato in una città che se la digiti su Google compare solo perché collegata a, a petto in fuori sfidava i ragazzini più grandi. A petto in fuori e con l’innata capacità di dire ai suoi compagni cosa dovevano fare attorno a lui, e senza farsi troppi fronzoli se, anticipo fallito, bisognava entrare duro. Quel piglio gli varrà un soprannome che lo accompagna ancora oggi, ma molti anni dopo: nel 1992 a 16 anni gli vale intanto la chiamata nel Tonnerre di Yaoundè, la capitale, e subito in nazionale maggiore l’anno dopo. Inevitabile lo notino gli ...