Spari e panico a Roma:commando assalta un portavalori al Casilino fuggendo con 350mila euro. Ferito un vigilante (Di venerdì 1 luglio 2022) Quando ci si trova involontariamente nel mezzo di una rapina a mano armata, c'è soltanto da augurarsi che si tratti di una modalità criminosa condotta da dei professionisti, altrimenti il rischio di rimetterci le penne è altissimo. Roma, assalto a un portavalori: spesso dietro la condotta 'spietata' delle bande vi è un rodato sistema di sicurezza La casistica ci ha però insegnato che, purtroppo, quando si tratta di una rapina a danno di un portavalori, nella migliore delle ipotesi qualche colpo d'arma da fuoco ci scappa puntualmente. Questo perché, oltre che ad essere debitamente blindato, e dotato di un sistema satellitare in grado di interrompere a distanza il flusso della benzina, oggi un furgone per il trasporto della valuta (in contanti), ha molte più chance di 'resistere' – il tempo necessario per riuscire a gestire 'l'attacco' ...

