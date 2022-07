SHOW PIÙ VISTI 2021/2022: C’È POSTA PER TE, TALE E QUALE E BALLANDO NELLA TOP10 (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di bilanci per l’intrattenimento 2021/2022 della tv italiana. Il podio è targato Maria De Filippi con il trittico del sabato sera di Canale 5: C’è POSTA per Te per l’inverno, Tu Sì Que Vales per l’autunno e Amici per la primavera. In TOP10 troviamo altre certezze come TALE e QUALE, BALLANDO con le Stelle e The Voice Senior, l’Arena di Amadeus e Zelig. Si conferma Rai1 con Carlo Conti tra TALE e QUALE SHOW, in netta crescita, e lo spin off Tali e Quali. Ottimo sesto posto per Milly Carlucci e il suo BALLANDO, anch’esso in crescita. Bene The Voice Senior con AntoNELLA Clerici e la novità Arena 60 70 80 con Amadeus. Nono posto per Zelig, felice ritorno del varietà con Claudio Bisio ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di bilanci per l’intrattenimentodella tv italiana. Il podio è targato Maria De Filippi con il trittico del sabato sera di Canale 5: C’èper Te per l’inverno, Tu Sì Que Vales per l’autunno e Amici per la primavera. Introviamo altre certezze comecon le Stelle e The Voice Senior, l’Arena di Amadeus e Zelig. Si conferma Rai1 con Carlo Conti tra, in netta crescita, e lo spin off Tali e Quali. Ottimo sesto posto per Milly Carlucci e il suo, anch’esso in crescita. Bene The Voice Senior con AntoClerici e la novità Arena 60 70 80 con Amadeus. Nono posto per Zelig, felice ritorno del varietà con Claudio Bisio ...

