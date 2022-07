Serena | significato e origine del nome

(Di venerdì 1 luglio 2022)deriva dal tardo sopranromano, e poipersonale,, femminile di Serenus, tratto dal termine latino serenus che, come nell’italiano “sereno”, significa “limpido”, “senza nuvole” se riferito al cielo e, se applicato in senso lato ad una persona, “tranquillo”, “senza preoccupazioni”, “lieto”, “felice”. Ha quindi unaugurale, analogo a quello di nomi quali Felice, Tranquillo, Pacifico, Tímea, Eutimio e il lituano Giedrius. Alla stessa radice dirisale ilinglese Serenity. In Italia ilsi è diffuso grazie al culto di vari santi e sante ed è attestato su tutto il territorio nazionale, ma con più frequenza nel Nord, specie in Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Benché esistano anche forme al maschile, si usa ...

Pubblicità

nostalgiacanag2 : Mia figlia ha ballato a danza sulle note di Coraline dei Maneskin. Ora mi chiede in continuazione il significato di… -

Ubitennis

... che possa rivelarsi il tormento dell'estate 2022 (Aggiornamento diGranato) ELISA ... No stress,e dichiarazioni sul brano Il video di No Stress di Marco MengoniI devoti erano già seduti, inattesa, sui gradoni. Qualcuno stava prendendo una barca per ... È in questo modo che gli indiani caricano i gesti di profondità e la vita diSerena soddisfatta per il gioco ma delusa dal risultato: “Qualsiasi altro avversario probabilmente si sarebbe adattato meglio al mio gioco”. Harmony Tan: “Sono scesa in campo spaventata” Un rientro am ...