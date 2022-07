Qatar 2022, il fuorigioco semiautomatico debutta ai Mondiali: di cosa si tratta (Di venerdì 1 luglio 2022) Zurigo – “La tecnologia di rilevamento semiautomatico del fuorigioco sarà utilizzata dal 21 novembre in occasione della Coppa del Mondo Fifa 2022 in Qatar”. Lo annuncia la Fifa in una nota. “Il sistema aiuterà gli ufficiali di gara e gli arbitri in campo a prendere decisioni più rapide, accurate e affidabili nella più grande competizione calcistica del mondo. In collaborazione con adidas e vari partner, e in particolare il rilevante Supplier Innovation Excellence Working Group, la Fifa ha perfezionato il sistema di arbitraggio video, che include l’uso di una tecnologia semiautomatica per il rilevamento del fuorigioco”. Dodici telecamere installate sotto il tetto dello stadio catturano i movimenti della palla e fino a 29 punti dati di ogni giocatore, 50 volte al secondo, per calcolarne la posizione ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 1 luglio 2022) Zurigo – “La tecnologia di rilevamentodelsarà utilizzata dal 21 novembre in occasione della Coppa del Mondo Fifain”. Lo annuncia la Fifa in una nota. “Il sistema aiuterà gli ufficiali di gara e gli arbitri in campo a prendere decisioni più rapide, accurate e affidabili nella più grande competizione calcistica del mondo. In collaborazione con adidas e vari partner, e in particolare il rilevante Supplier Innovation Excellence Working Group, la Fifa ha perfezionato il sistema di arbitraggio video, che include l’uso di una tecnologia semiautomatica per il rilevamento del”. Dodici telecamere installate sotto il tetto dello stadio catturano i movimenti della palla e fino a 29 punti dati di ogni giocatore, 50 volte al secondo, per calcolarne la posizione ...

