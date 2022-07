Omicidio Del Gaudio, Tizzani: “L’uomo incappucciato aveva baffetti biondi e occhiali” (Di venerdì 1 luglio 2022) Nell’udienza di venerdì (primo luglio) del processo di appello ha parlato Antonio Tizzani, L’uomo accusato di aver ucciso con una coltellata alla gola la moglie 63enne Gianna Del Gaudio la notte del 27 agosto 2016 nella villetta di piazza Madonna delle Nevi a Seriate. L’ex ferroviere è tornato a parlare di quelL’uomo incappucciato visto scappare dalla casa subito dopo la morte della donna: “aveva il cappuccio della felpa in testa, i baffetti biondi, portava gli occhiali e doveva avere le mani sporche di sangue. Era accovacciato di spalle ma l’ho visto di lato”. Il pm Laura Cocucci, che si era opposta alla sentenza di primo grado che aveva scagionato Tizzani, non ha mai creduto alla ricostruzione che il ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 1 luglio 2022) Nell’udienza di venerdì (primo luglio) del processo di appello ha parlato Antonioaccusato di aver ucciso con una coltellata alla gola la moglie 63enne Gianna Della notte del 27 agosto 2016 nella villetta di piazza Madonna delle Nevi a Seriate. L’ex ferroviere è tornato a parlare di quelvisto scappare dalla casa subito dopo la morte della donna: “il cappuccio della felpa in testa, i, portava glie doveva avere le mani sporche di sangue. Era accovacciato di spalle ma l’ho visto di lato”. Il pm Laura Cocucci, che si era opposta alla sentenza di primo grado chescagionato, non ha mai creduto alla ricostruzione che il ...

Pubblicità

Tg3web : Un operaio 49enne di una ditta specializzata in demolizioni è morto cadendo da un ponteggio nel centro di Roma. La… - VanessaEffect : RT @DomaniGiornale: Nel 2005 ha scritto di Rosario Mauceri, oggi all’ergastolo per omicidio, che gli aveva chiesto di tacere. Anni dopo,… - DomaniGiornale : Nel 2005 ha scritto di Rosario Mauceri, oggi all’ergastolo per omicidio, che gli aveva chiesto di tacere. Anni d… - BresciaOggiIT : Farmaci letali e triplice omicidio, il pm chiede 24 anni per l'ex primario del pronto soccorso di Montichiari… - gazzettaparma : Si tratta del figlio dell’ex comandante della caserma dei carabinieri -