Monza | Sensi comincia le visite mediche | «Di questo progetto mi ha colpito tutto»

(Di venerdì 1 luglio 2022) Stefanohato lecon ile si è detto entusiasta per questa nuova avventura Stefanohato ledi rito con il. E all’ingresso della clinica, il centrocampista di proprietà dell’Inter è stato intercettato dai media esprimendo tutta la sua gioia per l’interesse nei suoi confronti del club brianzolo. Le sue parole riportate da Sky Sport. ENTUSIASMO – «Molto contento, non vedo l’ora di iniziare. Delmi ha». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | #Sensi ha accettato l'offerta del @ACMonza ???? - DiMarzio : #Calciomercato | In corso le visite mediche di #Sensi per il #Monza ???? - FcInterNewsit : Sensi va al Monza ???? ??? ?? - Inter_1908___ : RT @cmdotcom: #Monza, Sensi alle visite mediche: 'Mi ha convinto tutto, ho sentito Galliani e Stroppa...' - cmdotcom : #Monza, Sensi alle visite mediche: 'Mi ha convinto tutto, ho sentito Galliani e Stroppa...' -

CALCIOMERCATONEWS/ Visite per, piacciono Petagna e Pessina Stando a quanto rivelato da Tuttosport, il difensore ed i rappresentanti della società laziale dovrebbero incontrarsi ancora ...CALCIOMERCATONEWS/ Visite per, piacciono Petagna e PessinaVisite mediche iniziate per l'ex obiettivo della Fiorentina Stefano Sensi, nuovo acquisto del Monza che arriva dall’Inter in prestito per questa stagione. Il centrocampista dopo i ...Il Monza si prepara a piazzare un nuovo colpo sul mercato, dopo l'approdo di Ranocchia, Carboni e Cragno. Sono in corso, infatti, le visite mediche per Stefano Sensi: nuovo acquisto per il club neopro ...