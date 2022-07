Milan, il rinnovo di Maldini e Massara ora è ufficiale. La nota del club: 'Fino al 2024' (Di venerdì 1 luglio 2022) L'accordo era stato annunciato ieri sera, ora è ufficiale: Paolo Maldini e Frederic Massara resteranno nella dirigenza del Milan. Lo rende noto il Milan in una nota, in cui di dice 'lieto di ... Leggi su leggo (Di venerdì 1 luglio 2022) L'accordo era stato annunciato ieri sera, ora è: Paoloe Fredericresteranno nella dirigenza del. Lo rende noto ilin una, in cui di dice 'lieto di ...

Pubblicità

AntoVitiello : #Maldini: 'Felice di programmare un futuro vincente. Accordo sul rinnovo' @MilanNewsit @antonello_gioia #Milan - cmdotcom : #Milan LIVE, #Maldini firma il rinnovo: annuncio imminente - PietroMazzara : Paolo #Maldini all’uscita da Casa Milan: “Felici per il rinnovo e per continuare a programmare un futuro vincente”… - MilanSpazio : UFFICIALE – Milan, Maldini e Massara firmano il rinnovo: il comunicato - andrea3658 : @interismo1709 @AFGiudice @Bett_Calcaterra La dirigenza alla deriva? Secondo te un dirigente che non chiede un rinn… -