Marocco | piccoli occidenti crescono e i produttori di armi ringraziano

(Di venerdì 1 luglio 2022) Si sa che, nella neolingua che Copasir e simili si stanno sforzando di imporre a quello che resta del mondo della cultura e dell’informazione del nostro disgraziato Paese, mazzolando i dissidenti e minacciandoli di fare la fine di Julian Assange, i diritti umani possono essere violati solo dalle cosiddette potenze autoritarie, fondamentalmente Russia e Cina, cui assimilare se del caso altri Stati minori, qualora questi ultimi si mostrino eccessivamente propensi a collaborare coi cattivi e, per converso, meno inclini ad accogliere ed attuare prontamente i suggerimenti dei buoni. Alquanto perplimente appare, in questo quadro, l’esistenza di uno Stato come il Regno del, i cui vertici politici e militari sono stati pubblicamente complimentati dal governo spagnolo per l’orrenda strage di almeno 37 migranti provenienti dall’Africa subsahariana, uccisi a bastonate ...