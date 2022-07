Marco Tardelli ospite a La Confessione di Peter Gomez lunedì 1 luglio alle 22.45 su Nove (Di venerdì 1 luglio 2022) Torna l’appuntamento settimanale del Nove con le interviste senza filtri di Peter Gomez nel salotto de “LA Confessione”: venerdì 1° luglio alle 22:45 sarà la volta del campione del mondo di Spagna ‘82, allenatore e commentatore sportivo Marco Tardelli. Insieme al direttore de ilfattoquotidiano.it, Tardelli ripercorrerà gli episodi salienti della sua carriera: dagli esordi fino alle vittorie con la Juventus e le sue presenze con la nazionale italiana, senza tralasciare gli aneddoti della sua vita privata. LA Confessione (10 eps. x30’) è prodotto da Loft Produzioni per Warner Bros. Discovery e sarà disponibile in live streaming e successivamente on demand sulla piattaforma streaming ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Torna l’appuntamento settimanale delcon le interviste senza filtri dinel salotto de “LA”: venerdì 1°22:45 sarà la volta del campione del mondo di Spagna ‘82,natore e commentatore sportivo. Insieme al direttore de ilfattoquotidiano.it,ripercorrerà gli episodi salienti della sua carriera: dagli esordi finovittorie con la Juventus e le sue presenze con la nazionale italiana, senza tralasciare gli aneddoti della sua vita privata. LA(10 eps. x30’) è prodotto da Loft Produzioni per Warner Bros. Discovery e sarà disponibile in live streaming e successivamente on demand sulla piattaforma streaming ...

