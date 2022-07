Lo studio sul gatto che (per primo) ha trasmesso il Covid a un essere umano (Di venerdì 1 luglio 2022) Un gruppo di scienziati thailandesi ha fornito “la prima prova solida” di un contagio Covid trasmesso da gatto a uomo. Lo riferisce la rivista specializzata Nature facendo riferimento a uno studio pubblicato nelle scorse settimane su ‘Emerging Infectious Diseases’ da un team della Prince of Songkla University di Hat Yai, nel sud della Thailandia. Gli esperti tengono comunque a precisare che si tratta di casi rari, in base a ricerche secondo cui i gatti infettati da Sars-CoV-2 liberano poco virus e per un tempo ridotto. L’invito è a non abbandonare l’animale eventualmente contagiato, bensì a prendersene cura. La scoperta è avvenuta per caso, spiega Sarunyou Chusri, ricercatore di malattie infettive e medico, coautore del lavoro. In agosto un padre e un figlio risultati positivi al coronavirus pandemico sono stati ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Un gruppo di scienziati thailandesi ha fornito “la prima prova solida” di un contagiodaa uomo. Lo riferisce la rivista specializzata Nature facendo riferimento a unopubblicato nelle scorse settimane su ‘Emerging Infectious Diseases’ da un team della Prince of Songkla University di Hat Yai, nel sud della Thailandia. Gli esperti tengono comunque a precisare che si tratta di casi rari, in base a ricerche secondo cui i gatti infettati da Sars-CoV-2 liberano poco virus e per un tempo ridotto. L’invito è a non abbandonare l’animale eventualmente contagiato, bensì a prendersene cura. La scoperta è avvenuta per caso, spiega Sarunyou Chusri, ricercatore di malattie infettive e medico, coautore del lavoro. In agosto un padre e un figlio risultati positivi al coronavirus pandemico sono stati ...

