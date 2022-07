Libri della biblioteca comunale gettati in discarica | polemica su sindaco del Comasco

(Di venerdì 1 luglio 2022) AGI –con l'etichetta ‘Spazzatura' finiti in una. Il fatto risale alla fine dello scorso anno ma sta avvelenando in queste ore le placide acque di Carate Urio, paese con 1200 abitanti affacciato sul lago di Como, dopo che l'opposizionelista ‘Il Molo' ne ha parlato sul web e che il sito ‘Comozero' ha riportato questa dichiarazionesindaca Paola Pepe: “In futuro verranno buttati altri”. Parole che hanno fatto scattare una petizione online in cui le si chiede di rivedere le sue posizioni e “preservare e tutelare il patrimonio”. "Il Puntonon è una" Interpellata dall'AGI, la prima cittadina, fresca di conferma ...

