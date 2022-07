(Di venerdì 1 luglio 2022) In, nell'Ucraina occupata, sono stati aperti i primi uffici che rilasceranno idella Federazione Russa: lo ha annunciato il ministero dell'Interno dell'...

In Donetsk, nell'Ucraina occupata, sono stati aperti i primi uffici che rilasceranno i passaporti della Federazione Russa: lo ha annunciato il ministero dell'Interno dell'popolare di Donetsk (Dpr). Lo riferisce Interfax. "Dal primo luglio, il servizio di immigrazione di Donetsk ha aperto i primi uffici di emissione di passaporti russi in ...Ore 17.00 - Le autorità filorusse dell'separatista di Donetsk hanno incriminato altri due 'mercenari' britannici con le stesse accuse contestate ai tre combattenti volontari ... L’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk comincia a rilasciare i passaporti russi I passaporti vengono già rilasciati a coloro che in precedenza avevano richiesto la cittadinanza russa nell'ambito di un programma speciale ...L’uomo, 70 anni, è nato a Leopoli. Secondo l’accusa, avrebbe fornito indicazioni sulla presenza di volontari stranieri: nell’azione ne morirono almeno 61. Kiev ha annunciato anche l’arresto di un depu ...