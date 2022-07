Laurea nel Metaverso: in completo azzurro, avatar in jeans (Di venerdì 1 luglio 2022) completo azzurro e camicia bianca, ma senza cravatta nella realtà, felpa bianca e jeans nel mondo virtuale. Sono gli abiti che questo pomeriggio indossa Edoardo Di Pietro, di Colle Val d'Elsa (Siena), ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 1 luglio 2022)e camicia bianca, ma senza cravatta nella realtà, felpa bianca enel mondo virtuale. Sono gli abiti che questo pomeriggio indossa Edoardo Di Pietro, di Colle Val d'Elsa (Siena), ...

Pubblicità

httpbenzoash : dite che almeno nel metaverso riuscirò a prendere la laurea? - fabbri333 : RT @Agenzia_Ansa: Prima laurea nel Metaverso in Italia. La discuterà lui e il suo avatar nel mondo virtuale, uno studente dell'Università d… - AndreaIbba16 : RT @Agenzia_Ansa: Prima laurea nel Metaverso in Italia. La discuterà lui e il suo avatar nel mondo virtuale, uno studente dell'Università d… - Agenzia_Ansa : Prima laurea nel Metaverso in Italia. La discuterà lui e il suo avatar nel mondo virtuale, uno studente dell'Univer… - Vanilla76912353 : @Noninfluente Mi auguro che ci rimanga in eterno nel metaverso lui il prof e soprattutto la laurea ?? -