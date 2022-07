' La navetta gratis per la Desiata la pagheranno forse i cittadini?' - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

genovatoday : 'Parcheggia e prendi la navetta gratis per la spiaggia', l'iniziativa a Sori - CronacheMc : ESTATE - Firmata l'ordinanza, dal primo luglio attivi bus navetta tutti i giorni - EsameGraphic : Parti da una di queste fermate? Per te stasera la navetta è gratis! 2 posti disponibili, aggiudicateli subito - suzsalvadori : RT @OKsiena: È PARTITA LA NAVETTA GRATIS DA RADICONDOLI ALLA VALDELSA - Nazione_Siena : Radicondoli, c’è la navetta gratis Si va avanti fino a metà settembre -

LA NAZIONE

"Gli interventi per gestire i flussi alla Desiata Fanno acqua da tutte le parti". Creare Futuro si dice "contraria ad una delibera sbagliata sia formalmente che sui contenuti". "Il fenomeno della ...Molti di questi parcheggi sono comunque dotati di serviziogratuito o sono talmente vicini ... Lettura consigliata Ecco come avere il servizio telepassper 6 mesi evitando di fare le code ... "La navetta gratis per la Desiata la pagheranno forse i cittadini" Un servizio navetta, attivo dalle ore 20 all’una, per facilitare lo spostamento di turisti, visitatori e dei cittadini che ne avranno necessità: affidato a STP S.p.a., sarà attivo a Mesagne, in via sp ...Un servizio navetta, attivo dalle ore 20 all’una, per facilitare lo spostamento di turisti, visitatori e dei cittadini che ne avranno necessità: affidato a STP S.p.a., sarà attivo a Mesagne, in via sp ...