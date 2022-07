Juve | porte chiuse definitivamente | arriva l’annuncio | tutto bloccato

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Calciomercato Juventus, porte girevoli: de Ligt sempre più lontano, Koulibaly può arrivare a zero #Juventus #Juve #Allegr… - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, porte girevoli: de Ligt sempre più lontano, Koulibaly può arrivare a zero #Juventus #Juve… - infoitsport : Juve, anche Arrivabene apre le porte alla cessioni di De Ligt. Ora si attende solo l’offerta giusta - infoitsport : Juve, porte girevoli in difesa: anche De Ligt verso l'addio, Allegri cerca rinforzi di spessore - ZonaBianconeri : RT @cn1926it: FOTO La #Juve saluta #Bernardeschi, ufficialmente svincolato: il #Napoli è alle porte -

... Onana, Mkhitaryan, Asllani e Bellanova (atteso lunedì per visite e firma), laha già blindato ... L'addio di Romagnoli , intanto apre ledella difesa per uno tra Diallo (già sondato a gennaio)...Chi sembra già carico e concentrato per la nuova annata ormai alleè il solito Dusan Vlahovic : l'attaccante serbo si gode gli ultimi giorni di vacanza nel cristallino mare di Ibiza ma non ...La società bianconera ha reso noto il programma per la ripresa dei lavori: alla Continassa prima chi dovrà recuperare dagli infortuni o non è stato impegnato in Nazionale ...L’Inter ha giocato d’anticipo con Lukaku, Onana, Mkhitaryan, Asllani e Bellanova (atteso lunedì per visite e firma), la Juve ha ...