Giochi Mediterraneo | dt La Torre | ' con staffette si sta creando alchimia | sarà felice anche Jacobs'

(Di venerdì 1 luglio 2022) Orano, 1 lug. (Adnkronos) - "Questo doppio successo nelle4x100 mette in evidenza l'che si statra questi ragazzi, tra cui cito Matteo Melluzzo. Alcuni di loro meriteranno un'esperienza oltreoceano e poi abbiamoi Campionati Europei di Monaco. Matteo è giovanissimo, ha fatto una grandissima frazione ma il collettivo, come sempre, si è esaltato, egli esclusi erano qui a fare il tifo per i compagni". Sono le parole di un soddisfatto Antonio Ladirettore tecnico dell'atletica azzurra commentando le medaglie d'oro conquistate aidel, a Orano. "Voglio ricordarei successi di Giovanni Epis, splendida nella mezza maratona stamattina, Rebecca Sartori che ha dominato i 400 ...

Continuano ad arrivare medaglia per l' Italia aideldi Orano 2022. Questa volta è l'atletica protagonista con Rebecca Sartori e le staffette, portando a casa tre ori totali. L'azzurra ha vinto la gara dei 400 metri ostacoli , in ...Si sperava nel podio di José Bencosme de Leon e Mario Lambrughi sui 400 ostacoli, ma purtroppo si sono dovuti accontentare rispettivamente del quarto e quinto posto. Bencosme chiude in 48.91: abbassa ...Sono le parole di un soddisfatto Antonio La Torre direttore tecnico dell'atletica azzurra commentando le medaglie d'oro conquistate ai Giochi del Mediterraneo, a Orano. "Voglio ricordare anche i ...L'azzurra trionfa a Orano, in Algeria, sui 400 misti e per soli 9 decimi si laurea medaglia d'oro beffando la turca Ertan. Bronzo per la spagnola Ruiz, solo ottava Carlotta Toni ...