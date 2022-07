GF Vip, Orietta Berti debutta da opinionista: svelati i nomi dei primi concorrenti (Di venerdì 1 luglio 2022) Orietta Berti sarà l’opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip. L’annuncio è stato dato durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Mediaset 2022/2023, che si è tenuta a Cologno Monzese nella giornata di mercoledì 29 giugno. La cantante affiancherà Sonia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 1 luglio 2022)sarà l’della nuova edizione del Grande Fratello Vip. L’annuncio è stato dato durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Mediaset 2022/2023, che si è tenuta a Cologno Monzese nella giornata di mercoledì 29 giugno. La cantante affiancherà Sonia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

IOdonna : Orietta Berti al Gf Vip come opinionista e Can Yaman in 'Viola come il mare' - lisoeu : RT @IOdonna: Orietta Berti al Gf Vip come opinionista e Can Yaman in 'Viola come il mare' - telodogratis : Gf Vip, Orietta Berti opinionista: la conferma - ParliamoDiNews : Gf Vip, Orietta Berti opinionista: la conferma #grandefratellovip #1luglio - elirezaeii : RT @IOdonna: Orietta Berti al Gf Vip come opinionista e Can Yaman in 'Viola come il mare' -