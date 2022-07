Gemma Galgani | nuovo intervento per la dama di Uomini e donne | la reazione di Tina Cipollari

(Di venerdì 1 luglio 2022)va in vacanza, magià pensa a quest'autunno quando tornerà nello studio del reality di Maria De Filippi. Per preparasi al meglio all'appuntamento,...

Ad esempio, aveva fatto scalpore l'indiscrezione sul presunto abbandono del dating show da parte di, ma quanto pare si è trattato solo di un 'falso allarme' con buona pace di coloro ..., dopo avere aggiustato la dentatura, fatto un lifting ed essersi rifatta labbra e décolleté, dovrebbe tornare a Uomini e Donne "sconvolgendo" nuovamente il pubblico per via di un nuovo ...Uomini e Donne va in vacanza, ma Gemma Galgani già pensa a quest'autunno quando tornerà nello studio del reality di Maria De Filippi. Per preparasi al meglio ...Nuovo intervento chirurgico per Gemma Galgani prima di Uomini e Donne Ecco cosa potrebbe rifarsi: Tina Cipollari interviene.