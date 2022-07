Frutta e verdura in estate | come farle amare ai più piccoli

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 1 luglio 2022) E’ arrivata l’, i bambini passano più tempo a casa tra colonie estive, bagni al mare o passeggiate in montagna e possiamo controllare un po’ di più anche la loro alimentazione. Ed è chiaro che è importante che i nostri bambini mangino anche in, lae la, di stagione. Che i bambini abbiano una preferenza per alimenti dolci e di certo non salutari, è una verità inconfutabile; non è altrettanto vero però che i piùodinoe che non esista modo per far apprezzare loro questi due alimenti. È quanto è sostenuto da uno studio americano condotto in America, in particolare dalla dottoressa Jennifer Orlet Fisher della Temple University di Philadelphia, che ha condotto degli esperimenti in tal senso. I risultati della ricerca sono ...