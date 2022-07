Entrare nel router per accedere alle impostazioni in modo semplice (Di venerdì 1 luglio 2022) Il modem (conosciuto anche come router o modem/router) è l'apparecchio che ci consente di collegare un gran numero di dispositivi alla nostra rete Internet. I computer in nostro possesso si collegano alla rete creata dal router tramite connessione wireless oppure via cavo Ethernet, così da avere i parametri d'accesso e navigare su Internet. In qualsiasi caso, qualsiasi sia il router che si sta usando, può essere necessario accedere alle impostazioni di controllo del router per cambiare ad esempio la password del Wi-Fi, per cambiare il canale della frequenza oppure per modificare i parametri con cui si assegnano gli indirizzi IP (così da riservare alcuni indirizzi a particolari dispositivi). In questa guida vi mostreremo come Entrare ... Leggi su navigaweb (Di venerdì 1 luglio 2022) Il modem (conosciuto anche comeo modem/) è l'apparecchio che ci consente di collegare un gran numero di dispositivi alla nostra rete Internet. I computer in nostro possesso si collegano alla rete creata daltramite connessione wireless oppure via cavo Ethernet, così da avere i parametri d'accesso e navigare su Internet. In qualsiasi caso, qualsiasi sia ilche si sta usando, può essere necessariodi controllo delper cambiare ad esempio la password del Wi-Fi, per cambiare il canale della frequenza oppure per modificare i parametri con cui si assegnano gli indirizzi IP (così da riservare alcuni indirizzi a particolari dispositivi). In questa guida vi mostreremo come...

GiovaQuez : 'Il governo è guidato da un tecnico mai eletto, con una maggioranza tecnocratica e sottomessa all'Europa e alla Nat… - Ettore_Rosato : Benvenute a #Ucraina e #Moldavia! Da oggi ufficialmente paesi candidati ad entrare nella Ue. Un passo giusto, nel momento giusto. - GuidoDeMartini : ?? DJOKOVIC NON SI PIEGA: NON PARTECIPERÀ AGLI US OPEN NEL CASO VI SIA OBBLIGO DI VACCINAZIONE “A oggi non mi è con… - massimiliano_it : @Maxmar662 @gelsynovellis Ma non ti ho chiesto questo. Ti ho chiesto chi ha fatto entrare nel nostro paese 100 mili… - RoncoliLaura : @DeGeer3891 Molti soldati italiani sono già morti per guerre altrui. Guarda in Iraq, Kossovo, etc. Qui mandare uomi… -