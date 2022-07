Covid, incidenza e Rt in salita e nessuna regione a rischio basso (Di venerdì 1 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sale l’incidenza settimanale a livello nazionale: 763 ogni 100.000 abitanti (24-30 giugno) rispetto a 504 ogni 100.000 abitanti (17-23 giugno). E’ quanto emerge dai dati del monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto Superiore di Sanità, sulla situazione legata ai casi Covid-19 in Italia. Nel periodo 7-20 giugno 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,30 (range 1,06-1,56), in aumento rispetto alla settimana precedente ed oltre la soglia epidemica. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in aumento e anch’esso sopra la soglia epidemica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 2,6% rispetto al 2,2% precedente. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 10,3% rispetto al 7,9%. nessuna regione/Provincia ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sale l’settimanale a livello nazionale: 763 ogni 100.000 abitanti (24-30 giugno) rispetto a 504 ogni 100.000 abitanti (17-23 giugno). E’ quanto emerge dai dati del monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto Superiore di Sanità, sulla situazione legata ai casi-19 in Italia. Nel periodo 7-20 giugno 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,30 (range 1,06-1,56), in aumento rispetto alla settimana precedente ed oltre la soglia epidemica. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in aumento e anch’esso sopra la soglia epidemica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 2,6% rispetto al 2,2% precedente. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 10,3% rispetto al 7,9%./Provincia ...

