Conte ha una strategia: io speriamo che me la cavo (Di venerdì 1 luglio 2022) Un guaio dopo l'altro per il capo dei Cinque stelle, e poi improvvisazione, comunicazione dilettantesca, vuoto programmatico e la prospettiva di una Piccola Ditta. Ne parlano Sofia Ventura, Massimiliano Panarari e Giovanni Diamanti Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 1 luglio 2022) Un guaio dopo l'altro per il capo dei Cinque stelle, e poi improvvisazione, comunicazione dilettantesca, vuoto programmatico e la prospettiva di una Piccola Ditta. Ne parlano Sofia Ventura, Massimiliano Panarari e Giovanni Diamanti

Pubblicità

Ettore_Rosato : Rassegniamoci fino a quando il pres. #Draghi non troverà 20minuti per incontrare #Conte e fargli dire che hanno fat… - GiovaQuez : Su canale pro Putin e no vax saluta il 'maestro' Becchi, poi sorride con il conduttore che gli chiede se 'tra Dragh… - TeresaBellanova : Le parole di Conte nei confronti del Presidente Draghi sono ignobili. Scaricare sul Presidente del Consiglio le dia… - mariamacina : RT @Laila76913893: #Grillo #Conte #DeMasi È una bufala ( cfr @HSkelsen ) ma i bufalari complottisti del @fattoquotidiano hanno ottenuto u… - masmoalive : @papito1492 il pupazzetto poi è sempre in prima linea per sparare fregna((e contro Conte che, se ha una colpa, è quella di essere onesto. -