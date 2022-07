Chanel Haynes licenziata per aver cantato con i Rolling Stones a San Siro

Pubblicità

Ha saltato una replica del musical 'Tina' su Tina Turner in cui era protagonista ed è stata messa alla porta dalla ...aveva un sacco di pensieri per la testa quand'è arrivata a San Siro lo scorso 21 giugno per cantare Gimme Shelter coi Rolling Stones . Aveva passato gli ultimi mesi interpretando Tina ... Chanel Haynes licenziata per aver cantato con gli Stones a San Siro Ha saltato una replica del musical "Tina" su Tina Turner in cui era protagonista ed è stata messa alla porta dalla produzione ...Actress and singer Chanel Haynes says she was fired as the lead in the West End production of “Tina” after she performed with the Rolling Stones in Italy. Haynes, who for the past few months had been ...