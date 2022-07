Carte di credito, raffica di denunce: pagamenti con il Pos, qual è il rischio (Di venerdì 1 luglio 2022) Da oggi scattano le sanzioni per commercianti, artigiani e professionisti sprovvisti di un terminale Pos per i pagamenti effettuati con bancomat, Carte di credito e Carte prepagate. Ogni transazione negata ai clienti comporta una sanzione di 30 euro, più il 4% dell'importo pagato in contanti. Le sanzioni, contenute nel decreto Pnrr 2, arrivano esattamente a otto anni di distanza dalla norma, datata 30 giugno 2014 che introduceva l'obbligo di accettare pagamenti con il denaro di plastica per chiunque eserciti «l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali». Dunque il vincolo vale per commercianti, esercenti e pure professionisti. La norma che introduceva l'obbligo di Pos - il Decreto 179/2012 risaliva a due anni prima, quando nel nostro Paese era attivo un milione e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Da oggi scattano le sanzioni per commercianti, artigiani e professionisti sprovvisti di un terminale Pos per ieffettuati con bancomat,diprepagate. Ogni transazione negata ai clienti comporta una sanzione di 30 euro, più il 4% dell'importo pagato in contanti. Le sanzioni, contenute nel decreto Pnrr 2, arrivano esattamente a otto anni di distanza dalla norma, datata 30 giugno 2014 che introduceva l'obbligo di accettarecon il denaro di plastica per chiunque eserciti «l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali». Dunque il vincolo vale per commercianti, esercenti e pure professionisti. La norma che introduceva l'obbligo di Pos - il Decreto 179/2012 risaliva a due anni prima, quando nel nostro Paese era attivo un milione e ...

