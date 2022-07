Calciomercato Sudtirol, i rinforzi arrivano dalla Serie A: i movimenti (Di venerdì 1 luglio 2022) La compagine altoatesina, dopo aver raggiunto per la prima volta nella sua storia la Serie cadetta, ha come obiettivo quello di rimanerci. È un Sudtirol molto attivo nel Calciomercato, con già numerosi acquisti pronti per puntellare la rosa e renderla competitiva. Con una nota ufficiale, il Sudtirol ha annunciato di aver preso il portiere Alessandro Iacobucci dal Pescara, mentre arriva a titolo definitivo Tommaso D’Orazio, terzino sinistro ex Ascoli. Il Sudtirol ha pensato anche a rafforzare l’attacco. Come punta è stato preso Mirko Carretta, acquistato a titolo definitivo dal Perugia. Tra i professionisti vanta 334 gare, 49 reti e 31 assist. Restano attivissimi sul mercato i biancorossi. Si valutano moltissimi nomi per rendere la rosa competitiva ed adatta al salto di categoria. Dopo aver conquistato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) La compagine altoatesina, dopo aver raggiunto per la prima volta nella sua storia lacadetta, ha come obiettivo quello di rimanerci. È unmolto attivo nel, con già numerosi acquisti pronti per puntellare la rosa e renderla competitiva. Con una nota ufficiale, ilha annunciato di aver preso il portiere Alessandro Iacobucci dal Pescara, mentre arriva a titolo definitivo Tommaso D’Orazio, terzino sinistro ex Ascoli. Ilha pensato anche a rafforzare l’attacco. Come punta è stato preso Mirko Carretta, acquistato a titolo definitivo dal Perugia. Tra i professionisti vanta 334 gare, 49 reti e 31 assist. Restano attivissimi sul mercato i biancorossi. Si valutano moltissimi nomi per rendere la rosa competitiva ed adatta al salto di categoria. Dopo aver conquistato ...

