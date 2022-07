Calciomercato Juventus: uno tra Berardi e Zaniolo per rinforzare l’attacco (Di venerdì 1 luglio 2022) . I bianconeri non si fermano Il mercato della Juve si scalda e dopo aver piazzato i colpi Di Maria e Pogba la società è al lavoro per portare altri rinforzi alla corte di Allegri. Secondo Sky Sport i bianconeri sono al lavoro per potenziare la fascia. E se le quotazioni di Kostic sembra in calo, sono invece in rialzo quelle di Berardi e Zaniolo. La Juve li ritiene pronti e vorrebbe prenderne almeno uno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 luglio 2022) . I bianconeri non si fermano Il mercato della Juve si scalda e dopo aver piazzato i colpi Di Maria e Pogba la società è al lavoro per portare altri rinforzi alla corte di Allegri. Secondo Sky Sport i bianconeri sono al lavoro per potenziare la fascia. E se le quotazioni di Kostic sembra in calo, sono invece in rialzo quelle di. La Juve li ritiene pronti e vorrebbe prenderne almeno uno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

