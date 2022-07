Antares Fight Night | a Edolo due mondiali ISKA in palio Il 9 luglio su Gazzetta it

Pubblicità

Gazzetta_it : #AntaresFightNight, a Edolo due mondiali ISKA in palio. Il 9 luglio su - PiuValliTV : KICKBOXING MONDIALE A EDOLO Sabato 9 luglio a partire dalle 19.00 nella struttura coperta dell'area mercatale di… -

Spettacolo e adrenalina. Sono questi gli ingredienti dellaNight che andrà in scena a Edolo (Brescia) sabato 9 luglio dalle 20.30. Il meglio del fighting internazionale per una serata da seguire con il fiato sospeso. Dove Anche su Gazzetta.it. ...... detentrice del titolo iridato nella categoria 57 chilogrammi, sfiderà infatti a Edolo il 9 luglio l'olandese Ella Maria Grapperhaus, nel corso dei Mondiali Iskanella card diNight. In ...La FeralpiSalò sale sul ring al fianco di Martine Michieletto. La campionessa di kickboxing italiana, detentrice del titolo iridato nella categoria 57 chilogrammi, sfiderà infatti a Edolo il 9 luglio ...Sul ring. Con la maglia, con la campionessa, con la voglia di trasmettere messaggi di antifragilità. Sarà la Val Camonica, e nello specifico Edolo (in provincia di Brescia), a fare ...