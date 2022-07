Andrea Delogu commenta la battuta di Pucci su Zorzi: “Condivido…” (Di venerdì 1 luglio 2022) La conduttrice Andrea Delogu ha commentato il caso Pucci-Zorzi: il pensiero sulla battuta omofoba del comico Il caso Andrea Pucci-Tommaso Zorzi si espande e i colleghi iniziano a farsi sentire. Nelle ultime ore la conduttrice Andrea Delogu, apprezzata nelle scorse ore alla conduzione del Tim Summer Hits insieme a Stefano De Martino, ha rotto il silenzio via Twitter, esprimendosi su quanto accaduto tra il comico il vincitore del GF Vip. La battuta di Pucci non ha ovviamente attirato neanche le simpatie della Delogu, che si è così espressa sui social riguardo alla situazione che si è venuta a creare: “Condivido soprattutto per segnalare una spiegazione ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 1 luglio 2022) La conduttricehato il caso: il pensiero sullaomofoba del comico Il caso-Tommasosi espande e i colleghi iniziano a farsi sentire. Nelle ultime ore la conduttrice, apprezzata nelle scorse ore alla conduzione del Tim Summer Hits insieme a Stefano De Martino, ha rotto il silenzio via Twitter, esprimendosi su quanto accaduto tra il comico il vincitore del GF Vip. Ladinon ha ovviamente attirato neanche le simpatie della, che si è così espressa sui social riguardo alla situazione che si è venuta a creare: “Condivido soprattutto per segnalare una spiegazione ...

Pubblicità

RadioItalia : Non perdetevi l'appuntamento con la prima puntata di #TimSummerHits! Tanti gli artisti sul palco di Piazza del Popo… - elebaromusica99 : RT @Cinguetterai: Andrea Delogu ricorda a Irama quel Sanremo Giovani che in un’edizione ha lanciato più cantanti di tutti i talent messi in… - BlueBandit_16 : RT @Cinguetterai: Andrea Delogu ricorda a Irama quel Sanremo Giovani che in un’edizione ha lanciato più cantanti di tutti i talent messi in… - infoitcultura : Andrea Delogu elegante e sexy al Tim Summer Hits 2022/ Il suo look conquista il web - PGBVLH : RT @Seghinho3: Andrea Delogu vuoi un appuntamento con me a base di piedi e vino bianco -