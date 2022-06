“3 livelli”, il nuovo singolo di Matteo Faustini: testo e significato (Di venerdì 1 luglio 2022) Il 1° luglio esce in radio e in digitale “3 livelli”, il nuovo singolo del cantautore Matteo Faustini. “3 livelli” è un brano che analizza, con un sound prettamente elettropop, l’essere umano, diviso su tre livelli: testa, cuore e istinto. Una canzone che implicitamente fa riferimento all’attualità, in cui gli esseri umani, in questo particolare momento, dovrebbero ascoltare di più il cuore senza dover andare l’uno contro l’altro. Il nuovo singolo segue i brani già pubblicati “L’Ultima Parola” (presentato in gara a “Una Voce Per San Marino”), disponibile anche in versione acustica in collaborazione con Fellow; “Per Donare” (presentato durante il Concerto di Natale in Vaticano); “Stanco di Piangere” e “1+1” (che ha debuttato nella ... Leggi su zon (Di venerdì 1 luglio 2022) Il 1° luglio esce in radio e in digitale “3”, ildel cantautore. “3” è un brano che analizza, con un sound prettamente elettropop, l’essere umano, diviso su tre: testa, cuore e istinto. Una canzone che implicitamente fa riferimento all’attualità, in cui gli esseri umani, in questo particolare momento, dovrebbero ascoltare di più il cuore senza dover andare l’uno contro l’altro. Ilsegue i brani già pubblicati “L’Ultima Parola” (presentato in gara a “Una Voce Per San Marino”), disponibile anche in versione acustica in collaborazione con Fellow; “Per Donare” (presentato durante il Concerto di Natale in Vaticano); “Stanco di Piangere” e “1+1” (che ha debuttato nella ...

