Ucraina, Ovadia a La7: “Gettiamo la maschera, democrazia e libertà non c’entrano niente”. Poi cita i casi Regeni e Assange (Di giovedì 30 giugno 2022) “Per gli interessi di natura geostrategica, economica e militare, le democrazie occidentali dimenticano di essere tali o supposte tali. Questo è espresso molto bene dal modo di dire della Cia, a proposito dei dittatori amici dell’Occidente: he’s a son a bitch, but he’s our son of a bitch. Ovvero: sì, quello è un mascalzone ma è il nostro mascalzone. Cioè può bombardare, massacrare, torturare, devastare”. Sono le parole pronunciate nella trasmissione “L’aria che tira” (La7) da Moni Ovadia che, in un dibattito sulle condizioni pattuite dalla Nato per avere l’ok della Turchia all’ingresso di Svezia e Finlandia nell’alleanza atlantica, critica severamente le democrazie occidentali e cita la tragedia di Giulio Regeni: “Vedete il caso di Al Sisi. In Egitto è stato trucidato un cittadino italiano ed europeo. Non succederà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) “Per gli interessi di natura geostrategica, economica e militare, le democrazie occidentali dimenticano di essere tali o supposte tali. Questo è espresso molto bene dal modo di dire della Cia, a proposito dei dittatori amici dell’Occidente: he’s a son a bitch, but he’s our son of a bitch. Ovvero: sì, quello è un mascalzone ma è il nostro mascalzone. Cioè può bombardare, massacrare, torturare, devastare”. Sono le parole pronunciate nella trasmissione “L’aria che tira” (La7) da Moniche, in un dibattito sulle condizioni pattuite dalla Nato per avere l’ok della Turchia all’ingresso di Svezia e Finlandia nell’alleanza atlantica, critica severamente le democrazie occidentali ela tragedia di Giulio: “Vedete il caso di Al Sisi. In Egitto è stato trucidato un cittadino italiano ed europeo. Non succederà ...

