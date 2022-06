Tour de France 2022, startlist cronometro Copenhagen: orari di partenza, programma, tv, streaming (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Tour de France 2022 si aprirà venerdì 1° luglio con una cronometro individuale di 13,2 km per le strade di Copenhagen (Danimarca). La corsa a tappe più importante del mondo inizia con una prova contro il tempo nella strade della capitale, dove i big si fronteggeranno a viso aperto per la classifica generale. Tadej Pogacar ha vinto le ultime due edizioni della Grande Boucle e si presenterà con i favori del pronostico, ma lo sloveno dovrà guidare una concorrenza spietata guidata dal connazionale Primoz Roglic. L’Italia si stringe attorno a Filippo Ganna. Il Campione del Mondo a cronometro punta a vincere questa frazione e a indossare la prima maglia gialla. Il piemontese scatterà alle ore 17.03 e ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco. Si correrà lungo un percorso ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) Ildesi aprirà venerdì 1° luglio con unaindividuale di 13,2 km per le strade di(Danimarca). La corsa a tappe più importante del mondo inizia con una prova contro il tempo nella strade della capitale, dove i big si fronteggeranno a viso aperto per la classifica generale. Tadej Pogacar ha vinto le ultime due edizioni della Grande Boucle e si presenterà con i favori del pronostico, ma lo sloveno dovrà guidare una concorrenza spietata guidata dal connazionale Primoz Roglic. L’Italia si stringe attorno a Filippo Ganna. Il Campione del Mondo apunta a vincere questa frazione e a indossare la prima maglia gialla. Il piemontese scatterà alle ore 17.03 e ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco. Si correrà lungo un percorso ...

