Tgla7d del 30 giugno 2022

Conte: no appoggio esterno. Draghi al Colle: "si va avanti" Biden: Cina sfida sistemica. La replica: lo è la Nato Covid: nuove regole su mascherine e smart working Brasile, 'ndrangheta: sospesa ...Vertice Nato: Rafforzare Alleanza, Mosca è minaccia diretta Draghi: Con Conte ci vedremo presto, governo non rischia Pressing di Pd e M5S sullo Ius scholae oggi alla Camera Parigi nega l'estradizione ... TgLa7d del 29 giugno 2022 Le precisazioni del virologo sull'aumento dei contagi: "Non dovremmo chiamarlo covid,questa variante non ha nulla a che vedere con il covid originario, non è più lo stesso virus" ...